به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مرندی با بیان اینکه تقریبا چهار 4 تا 6 درصد کودکان یعنی یکنفر از هر 20 تا 25 کودک دچار حساسیت غذایی هستند گفت: حدود 90 درصد از حساسیتهای کودکان مربوط به مصرف 6 ماده غذایی شامل شیر گاو، تخم‌مرغ، بادام زمینی، مغزها (مانند گردو و فندق)، سویا و گندم است.

وی همچنین ماهی، میگو، مرکبات، گوجه ‌فرنگی، ذرت، شکلات و افزودنیها را از دیگر مواد غذایی آلرژی زا عنوان کرد و گفت: پختن غذا از واکنشهای حساسیتی پیشگیری نمی کند ولی ممکن است شدت حساسیت‌زایی آن را کاهش دهد.

مرندی با اشاره به وجود واکنشهای موقتی و غیرآلرژی به بعضی از مواد غذایی به ویژه میوه‌ها که در شیرخواران شایع است گفت: این واکنشها می‌تواند به صورت بثورات و خشکی اطراف دهان، اسهال، قرمزی اطراف دهان و یا بروز کهیر در سطح بدن ظاهر شود.

این فوق تخصص نوزادان علائم شایع حساسیت را تظاهرات تنفسی، گوارشی و یا پوستی عنوان کرد و در تشریح گفت: سرفه‌های خشک و پشت سرهم، گرفتگی بینی، عطسه‌های مکرر، آبریزش بینی، سرفه‌های مقاوم، خس خس سینه، وجود خون در مدفوع، اگزما و کهیر و همچنین گریه و جمع کردن پاها به روی شکم، نفخ شکم، استفراغ و اسهال می‌توانند نشانه‌‌هایی از تظاهرات آلرژی به غذا باشند.

مرندی در مورد نحوه شروع غذای کمکی در کودکانی که دچار حساسیت غذایی هستند گفت: در این شیرخواران در ابتدا باید از غذاهایی استفاده کرد که امکان حساسیت‌زایی کمتری دارند و هر غذا نیز به صورت تک تک و با فواصل یک هفته داده شود.

وی افزود: در صورتی که علائم حساسیت در کودک بروز نکرده و غذا را تحمل کند باید به تدریج بر مقدار آن اضافه شود.

رئیس انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر توصیه کرد: غذاهای مصرفی این کودکان باید در ابتدا از مواد خالص تهیه شده و علاوه بر پختن با آب تنها، با هیچ نوع ماده دیگری به جز شیرمادر مخلوط نشود.

مرندی تاکید کرد: با شروع غذاهای جدید، برای حفاظت بیشتر کودک، حتماً باید تغذیه با شیر مادر ادامه داشته باشد.