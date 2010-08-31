به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مراکز خرید ایجاد شده به منظورخرید برنج پرمحصول در گرگان، گفت: مراکز خرید برنج پرمحصول شالیکاران استان در دو مرکز گرگان و بندرگز آماده خرید برنج مازاد برمصرف شالیکاران به صورت مستقیم هستند.

.وی اظهار داشت: با تمهیدات اتخاذ شده درسال زراعی جاری برنج پرمحصول شالیکاران استان بر خلاف سال های گذشته که تنها به روش غیرمستقیم از مراکز شالیکوبی در سطح استان خریداری می شد امسال نیز علاوه بر آن به منظور ایجاد رفاه بیشتر برای ایشان در مراکز مورد اشاره به روش مستقیم از شالیکاران خرید می شود.



محدودیتی در خرید برنج نیست

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان در پاسخ به این سئوال که آیا در خرید برنج پرمحصول شالیکاران محدودیتی نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: شالیکاران استان به هر میزان برنج پر محصول که در اختیار داشته باشند آمادگی خرید بدون هیچگونه محدودیتی وجود دارد.

میرآفتاب با اشاره به تامین اعتبار خرید نقدی برنج از کشاورزان و چگونگی نحوه پرداخت وجه شالیکاران گلستانی یادآور شد: هیچ مشکلی دراین زمینه وجود ندارد همچنین بانک ملت همچون سنوات گذشته به عنوان بانک عامل در خصوص خرید برنج از کشاورزان در نظر گرفته شده است و بهای برنج شالیکاران به صورت نقدی در حساب آنان از طریق سامانه جام بانک ملت منظور خواهد شد.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط خاص تولید برنج پرمحصول در استان در سالزراعی جاری بالغ بر هفت هزار تن برنج پرمحصول خریداری شود.



وی گفت: شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستانی در سال زراعی گذشته میزان سه هزار و 500 تن برنج از شالیگاران استان خریداری کرد.