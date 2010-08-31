۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

مدارس کهگیلویه و بویراحمد در دهه آخر شهریور زیباسازی می شوند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح زیباسازی مدارس این استان برای آغاز سال تحصیلی در دهه آخر شهریورماه اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید علی محمد دانشی ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: در این طرح فضاهای آموزشی زیباسازی و برای ورود بانشاط دانش آموزان مهیا می شود.

وی بیان کرد: ساماندهی نیروی انسانی، برگزاری جشن شکوفه ها برای نوآموزان و جشن جوانه ها برای پایه اول راهنمایی و خط کشی خیابانها از دیگر برنامه های بازگشایی مدارس است.

دانشی عنوان کرد: امسال دانش آموزان پایه اول راهنمایی دو روز قبل از مهر و پایه اول ابتدایی یک روز قبل از مهر به مدرسه می روند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز گفت: طرح تکمیل شناسنامه فنی مدارس در استان در حال اجرا می باشد.

خیبر بیدارپور افزود: در این طرح که تا پایان شهریور ادامه دارد اطلاعات هر آموزشگاه در قالب صد شاخص تدوین می شود.

