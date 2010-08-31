مدارس کهگیلویه و بویراحمد در دهه آخر شهریور زیباسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید علی محمد دانشی ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: در این طرح فضاهای آموزشی زیباسازی و برای ورود بانشاط دانش آموزان مهیا می شود.

وی بیان کرد: ساماندهی نیروی انسانی، برگزاری جشن شکوفه ها برای نوآموزان و جشن جوانه ها برای پایه اول راهنمایی و خط کشی خیابانها از دیگر برنامه های بازگشایی مدارس است.

دانشی عنوان کرد: امسال دانش آموزان پایه اول راهنمایی دو روز قبل از مهر و پایه اول ابتدایی یک روز قبل از مهر به مدرسه می روند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز گفت: طرح تکمیل شناسنامه فنی مدارس در استان در حال اجرا می باشد.

خیبر بیدارپور افزود: در این طرح که تا پایان شهریور ادامه دارد اطلاعات هر آموزشگاه در قالب صد شاخص تدوین می شود.