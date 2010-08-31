به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 190 میلیارد و 500 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفت که شامل 10 پروژه برق رسانی با اعتبار 145 میلیارد و 322 میلیون ریال با دو پست موقت 63 کیلوولت و 130 هزار متر شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی و زمینی و 42 دستگاه پست هوایی و زمینی در شهرستان جاسک افتتاح و وارد مدار برق این شهرستان شد.

همچنین دو پروژه در بخش راه شامل بهسازی محور جاسک میناب به طول 16 کیلومتر و اعتبار 38 میلیارد ریال و بهسازی خیابان شهید فراهم به فرمانداری به طول دو کیلومتر و با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

یک انبار چند منظوره امدادی به مساحت هزار متر مربع و اعتبارچهار میلیارد ریال، دو خانه عالم با اعتبار 600 میلیون ریال، 2 خانه بهداشت با اعتبار 468 میلیون ریال و ساخت سایبان جهت بازار میوه و تره بار با اعتبار 600 میلیون ریال از دیگر پروژه ها ی افتتاحی در شهرستان جاسک بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان در مراسم بهره برداری از این طرح ها گفت: 70 در صد پروژه های شهرستان جاسک در روستاهای محروم به بهره برداری رسیده است.

سالاری افزود: در مجموع 35 پروژه با اعتبار 22 میلیارد و 700 میلیون تومان در طول هفته دولت در شهرستان جاسک افتتاح شده است که به حضور مردم با بصیرت جاسک تقدیم می شود.

وی گفت: جهت رسیدن به افق توسعه شهرستان جاسک برنامه ریزی شده و پروژه های زیر ساختی مانند برق، ‌ آب و راه در همین راستا رو به رشد است.

وی با تقدیر از تلاش های شهیدان رجایی و با هنر گفت: 31 سال از عمر انقلاب می گذرد و گرداب ها بزرگی را پشت سر گذاشته ولی همیشه استکبار جهانی در مقابل اراده ملت بزرگ ایران سر تعظیم فرو آورده است.