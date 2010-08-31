سید مهدی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: این تیم به سومین قهرمانی خود در لیگ برتر خواهد رسید.

وی در مورد بازی تیم خود در برابر پرسپولیس اظهار داشت: در این مسابقه فولاد ماهان سه بازیکن خود را در اختیار ندارد زیرا مصطفی طیبی به دلیل اخراج در بازی قبلی، وحید شمسایی به علت سه کارته شدن و محمد هاشم‌زاده نیز به خاطر مصدومیت غایب هستند ‌که این موضوع کار را برای فولاد ماهان برای دیدار دشوار خواهد کرد.

ابطحی ادامه داد: با آمادگی کامل تیم و بازیکنان خوبی که در اختیار داریم، ‌مشکلی نخواهیم داشت و پرسپولیس را در تهران شکست خواهیم داد.

سرمربی فولاد ماهان با اشاره به اینکه هیچ تیمی را در لیگ دست کم نمی گیریم، خاطرنشان کرد: در فوتبال و فوتسال امروز اسم‌ها بازی نمی‌کنند بلکه انجام تمرینات مداوم، تلاش و پشتکار باعث پیشرفت تیمی و بازیکنان است لذا فولاد ماهان نیز به این مورد توجه خواهیم داشت و در تمام مسابقات با تمام قدرت و انگیزه بازی به میدان خواهیم رفت.

به گزارش مهر تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر میهمان پرسپولیس است.