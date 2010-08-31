محمد رضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون 99 درصد پلاسمای تولیدی در استان کرمان برای پالایش و تولید فرآورده های مختلف خونی به کشور آلمان ارسال می شود که بنا به نسبت تولید به ارسال کرمان رتبه اول کشور را دارد.
وی افزود: این فرآورده ها نقش تعیین کننده ای در درمان بسیاری از بیماریها در کشور را به عهده دارند.
مهدی زاده افزود: فرآیند پالایش پلاسما به فرآورده های خونی تاثیر قابل توجهی در صرفه جویی ارزی کشور و درمان بیماران دارد.
وی ادامه داد: ارسال فرآورده به خارج از کشور برای پالایش از سال 86 با ظرفیت 30 هزار واحد پلاسما به کشور ایتالیا آغاز شد و در نهایت در سال 87 با ظرفیت 32 هزار و 40 واحد به کشور آلمان ادامه یافت.
مهدی زاده گفت: در سال 88 این روند به 33 هزار و 940 واحد رسید و هم اکنون نیز بیش از 99 درصد پلاسمای تولیدی در کرمان برای پالایش ارسال می شود که تولید فراورده های خونی حاصل از روند تاثیر مطلوبی در درمان بیماران دارد.
نظر شما