محمد رضا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون 99 درصد پلاسمای تولیدی در استان کرمان برای پالایش و تولید فرآورده های مختلف خونی به کشور آلمان ارسال می شود که بنا به نسبت تولید به ارسال کرمان رتبه اول کشور را دارد.

وی افزود: این فرآورده ها نقش تعیین کننده ای در درمان بسیاری از بیماریها در کشور را به عهده دارند.

مهدی زاده افزود: فرآیند پالایش پلاسما به فرآورده های خونی تاثیر قابل توجهی در صرفه جویی ارزی کشور و درمان بیماران دارد.

وی ادامه داد: ارسال فرآورده به خارج از کشور برای پالایش از سال 86 با ظرفیت 30 هزار واحد پلاسما به کشور ایتالیا آغاز شد و در نهایت در سال 87 با ظرفیت 32 هزار و 40 واحد به کشور آلمان ادامه یافت.

مهدی زاده گفت: در سال 88 این روند به 33 هزار و 940 واحد رسید و هم اکنون نیز بیش از 99 درصد پلاسمای تولیدی در کرمان برای پالایش ارسال می شود که تولید فراورده های خونی حاصل از روند تاثیر مطلوبی در درمان بیماران دارد.



