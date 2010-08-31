به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که قبل از ظهر سه‌شنبه از مسجد امام حسن عسگری‌(ع) واقع در چهاراه بازار قم آغاز شد پیکر این عالم ربایی در میان انبوهی از مردم روزه‌دار قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) تشییع شد.



در مراسم تشیع این عالم و فقیه اهل بیت جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام ملکا از اعضای دفتر مقام معظم رهبری در قم، آیت الله حسینی بوشهری ، آیت الله مقتدایی رئیس حوزه علمیه قم ، حجت الاسلام موسی‌پور استاندار قم و جمعی از مدیران استان حضور داشتند.



پس از مراسم تشییع، آیت الله وحید خراسانی بر پیکر آیت الله فقیه یزدی نماز گزارد و پیکر این عالم ربانی در جوار حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) به خاک سپرده شد.



