فرزاد حسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس کرمان طی چهار دیدار گذشته به شرایط آرمانی خود نزدیک شده است و نشان داده تیمی مقتدر است و قادر به شکست هر تیمی از جمله استقلال است.

وی ادامه داد: شکست تیمها در بازیهای خانگی و همچنین کسب دو تساوی خارج از خانه نشان داد بازیکنان مس از انگیزه بالایی برای پیروزی برخوردارند.

وی تصریح کرد: دو تساوی خارج از خانه نیز با خوش شانسی تیمهای مقابل رقم خورد چون در هر دو بازی حریفان در دقایق انتهایی دیدار موفق به گلزنی شده اند.

کاپیتان مس کرمان گفت: مس روز به روز بهتر بازی خواهد کرد و روند صعودی نتایج تیم ادامه خواهد یافت و این روند مقابل استقلال متوقف نخواهد شد.

حسین خانی با اشاره به اردوی مس کرمان در سرچشمه افزود: هم اکنون بازیکنان تیم با انگیزه بالا و یکدست در تمرینات حاضر شده اند و شرایط اردو در سرچشمه مناسب است.

وی با اشاره به اینکه سطح فوتبال شهرستانها با تیمها تهرانی بسیار نزدیک شده است، گفت: کسی دیگر ترسی از نام تیمهای تهرانی ندارد چون این تیمها طی فصلهای اخیر بارها مقابل تیمهای شهرستانی حتی در تهران شکست خورده اند.

کاپیتان مس کرمان از هوادارن کرمانی نیز خواست با حضور گسترده خود در ورزشگاه شرایطی را فراهم کنند که بازیکنان با انگیزه مضاعف و تنها برای شکست استقلال به میدان بروند.