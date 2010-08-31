رئیس حوزه هنری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اشاره به اجرای نمایش واره شیر ربانی در سمنان گفت: این برنامه به پیشنهاد دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری و با همکاری کمیته امداد امام خمینی در سمنان برگزار شد.

سید عباس دانایی با بیان اینکه در این برنامه در قالب یک کار آئینی کودکان سمنانی با کاسه های سفالی که تهیه شده اقدام به توزیع شیر در درب منازل مردم کردند، گفت: این نمایش واره با هدف تداعی کردن بردن شیر توسط کودکان یتیم برای مداوای حضرت علی (ع) از شمشیر ابن ملجم مرادی برگزار شد.

به گفته وی، برای اجرای این نمایش واره کودکان پنج تا 12 ساله دختر و پسر ملبس به لباس متحد الشکل و ظرف های شیر به درب خانه ها رفتند و خواستار دعا برای شفای بیماران شدند.

دانایی افزود: همزمان با اجرای این برنامه چندین دوربین از عکس العمل خانواده ها در قبال توزیع شیر تصویر برداری کردند و مستندی از این برنامه تصویر برداری شد.

وی ادامه داد: این برنامه با اهدای شیر در خانه نماینده ولی فقیه در استان سمنان آغاز شد و کودکان سمنانی در شش محله سمنان این نمایش واره را اجرا کردند.

رئیس حوزه هنری استان سمنان تصریح کرد: در این کار آئینی کودکان سمنانی فرمهای ثبت نام پذیرش حامی برای اکرام ایتام را نیز بین خانواده ها توزیع کردند.

وی یاد آور شد: این اولین برنامه مشترک حوزه هنری با دیگر سازمان ها است که امیدواریم این برنامه را در سال های آینده به صورت استانی و کشوری اجرا کنیم.