به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری صبح امروز سه شنبه در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: روز قدس روزی است که امام خمینی (ره) به آن سفارش و از دنیای اسلام خواسته که به فریاد مظلومیت قدس و فلسطینیان آزاده ای که در دام صهیونیست گرفتار شده برسند.

این مقام قضایی با یادآوری اینکه ما در طول 30 سال شاهد آن هستیم چه در داخل و خارج از کشور به خواسته امام (ره) در روز قدس و ابراز همدردی با مردم فلسطین پاسخ خوبی داده شده است افزود: قدس یک سرزمین جغرافیایی نیست بلکه قبله اول مسلمانان بوده و از ابعاد بشری، اسلامی و عربی برخوردار است.

رئیس دیوان عدالت اداری ابراز امیدواری کرد ملت ایران با حضور گسترده خود در راهپیمایی عظیم روز قدس و نماز جمعه بر عظمت آن بیفزایند.