به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نیلچیان ظهر سه شنبه در نشست خبری هفته تعاون افزود: متاسفانه اغلب دانشجویان فارغ التحصیل بر اساس نیاز کار در رشته مورد علاقه و مورد نیاز جامعه فارغ التحصیل نشده و مشکلاتی را برای ایجاد اشتغال آنان در جامعه ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل اشتغال فارغ التحصیلان جامعه نیازمند بانک اطلاعاتی ایده کار در استان بوده تا بتوانیم از افراد صاحب نظر برای ایده پردازی آنان در تولیدات و صنایع استفاده کنیم.

مدیرکل تعاون مازندران با اشاره به اینکه تعاون یک دستگاه برون بخشی بوده و در راستای ایجاد اشتغال در جامعه گامهایی برداشته است، تصریح کرد: فرهنگ کار کردن در جامعه باید به صورت نهادینه صورت گیرد.

نیلچیان با بیان اینکه خروجی دانشگاه های کشور بر اساس نیازهای جامعه کار انجام نشده است، یادآور شد: کارگاه های کارآفرینی برای کارجویان در کشور باید بیشتر برگزار شود.

وی با اشاره به این نکته که زمینه کار و فعالیت در بخش کشاوزی مازندران بسیار بالاست، اظهار داشت: وزارت تعاون بر اساس اهداف چشم انداز باید تا پایان برنامه پنجم توسعه 25 درصد اقتصاد کشور را برعهده بگیرد.

وی افزود: اکنون در سال پایانی برنامه چهارم توسعه قرار داریم تحقق این مهم در بخش تعاون باید با مشارکت همه دستگاه ها صورت گیرد که تنها 10 درصد اهداف چشم انداز طراحی و اجرا شده است.

مدیرکل تعاون مازندران در بخش دیگری از سخنانش از افتتاح تعدادی از واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر همزمان با هفته تعاون در شهرهای نکاء، قائمشهر و فریدونکنار خبر داد و گفت: هم اکنون 15 اداره در 15 شهرستان استان فعال بوده که به زودی ادارات فریدونکنار و سلمان شهر دارای اداره خواهند شد.

نیلیچیان همچنین با بیان اینکه یک سوم جمعیت کشورهای توسعه یافته در بخش اقتصاد تعاونی فعالیت دارند، اظهار داشت: ایران از این حیث از شاخص پایین تری نسبت به کشورهای توسعه یافته برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه چهار هزار و 319 تعاونی فعال با اشتغالزایی 50 هزار و 224 نفر در مازندران داریم، خاطرنشان کرد: سه هزار و 494 تعاونی در دست اجرا در مازندران داریم که در صورت اعطای تسهیلات بانکی به این واحدها برای 30 هزار و 76 نفر در استان شغل ایجاد می شود.

وی بیان داشت: دو تعاونی قارچ صدفی تنکابن و تعاونی مصرف مازندران به عنوان تعاونی های برتر کشور در هفته تعاون مورد تجلیل قرار می گیرند.

نیلیچیان با اشاره به اینکه 118 هزار متقاضی مسکن مهر در سیستم پالایش و بررسی تعاون مازندران قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: پس از بررسی و بازبینی 48 هزار نفر در قالب شرکتهای تعاونی ساماندهی شدند.

مدیرکل تعاون مازندران افزود: در حال حاضر مدیریت ساخت هفت هزار و 500 واحد مسکن مهر به تعاونی ها محول شده که بسیاری از این واحدها تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.

وی تعداد تعاونی غیرفعال و راکد مازندران را دو هزار و 98 مورد عنوان کرد و افزود: تعاونی های غیرفعال و راکد از سامانه تعاون مازندران منفک شده است.

نیلیچان اظهار داشت: 45 طرح تعاونی با اشتغالزایی 369 نفر و سرمایه گذاری 12 میلیارد و 553 میلیون ریال هفته تعاون امسال به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرکل تعاون مازندران در پایان از برگزاری جشنواره تجلیل از تعاونگران برتر استان چهارشنبه آینده در باشگاه برق ساری خبر داد.