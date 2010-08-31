به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: بیش از 2 سال است که مردم غزه به جرم انتخاب جریان مقاومت اسلامی(حماس) در برابر سکوت خفت‌بار مدعیان حقوق بشر، در محاصره همه‌جانبه رژیم جعلی صهیونیستی هستند، جنایت حمله به کاروان آزادی که فقط برای امدادرسانی به مردم مظلوم غزه عازم سواحل غزه بود و تهدیدات همه روزه این رژیم علیه رهبران دولت منتخب فلسطین و به‌ویژه شخص اسماعیل هنیه، تنها گوشه‌ای از جنایات بی‌شمار این رژیم جعلی و نامشروع است.

همچنین دانشگاه آزاد اسلامی نیز در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: قدس محور هویت و اتحاد جهان اسلام است. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است:‌ جامعه دانشگاهی ایران با اعتقاد راسخ بر حقانیت مردم مظلوم فلسطین همگام با مردم قهرمان ایران در سراسر میهن اسلامی مان همگام با سایر اقشار مردم در راهپیمایی بزرگ و با شکوه روز جهانی قدس شرکت کرده و ضمن ابراز خشم و نفرت از استکبار جهانی از مبارزات حق طلبانه مردم مظلوم و مبارزه فلسطین حمایت خواهند کرد.

جهاددانشگاهی نیز در بیانیه ای ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی (ره) در راستای وظیفه اسلامی - انقلابی خود با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ، با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، از همه اقشار ملت شریف و مسلمان ایران برای شرکت در راهپیمایی بزرگ این روز دعوت به عمل می آورد و اعلام می کند هرگز از آرمان آزادی قدس شریف و نابودی غده سرطانی منطقه یعنی اسرائیل غاصب دست نخواهند کشید.

سازمان بسیج اساتید و بسیج جامعه پزشکی نیز در بیانیه هایی اقشار مختلف مردم را به شرکت در این راهپیمایی دعوت کردند. در بیانیه بسیج اساتید دانشگاه‌های کشور با اعلام تجدید پیمان با آرمان‌های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: بسیج اساتید با نهایت توان و تلاش خود در جهت اهداف نهضت جهانی اسلام خواهد کوشید و به همین وسیله از یکایک مردم عزیز و فهیم ایران می‌خواهد با حضور گسترده در راهپیمایی عظیم این یوم‌الله بزرگ قدس از فریاد یاللمسلمین قدس شریف را بار دیگر با صلابت تمام استجابت کنند.