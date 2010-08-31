به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، نیش پیلی یک نوع روش صید است که با قلاب انجام می شود و عنوانی است کلی برای مجموع سیزده نوع از انواع روش صید که در استان هرمزگان بوسیله صیادان سختکوش و ساعی انجام می شود.

در این مستند تلویزیونی در هر قسمت به یکی از شیوه های صید و زندگی ماهیگیران پرداخته و تلاش و فعالیت صیادان هرمزگانی در زمان صید ماهی و اتفاقاتی که ممکن است در طول روز و به هنگام صید ماهی برای وی به وقوع بپیوندد به تصویر کشیده می شود.

این مستند در 13 قسمت 20 دقیقه ای با موضوع اطلاعاتی عمومی تهیه و تولید می شود.

عبدالعزیز قاسمی، سعیدماندگاری، مهراب بهرامی و عباس رنجبرزاده این مستند را تولید و به مرحله پخش می رسانند.