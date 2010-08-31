به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره ظهر سه شنبه در حاشیه نشست هیئت های ورزشی مازندران در جمع خبرنگاران اعلام اینکه 180 طرح نیمه تمام ورزشی داریم، ‌خاطرنشان کرد: تکمیل این تعداد طرح ها حدود 43 میلیارد تومان پول نیاز دارد که از محل اعتبارت مصوبات سفر، اعتبارات ملی، استانی و مشارکتی تأمین می شود.

وی سهم پروژه های مشارکتی در استان را 76 پروژه اعلام و سرانه استاندارد ورزشی‌ در کشور را برای هر شهروند یک مترمربع بیان کرد و افزود: مازندران برای رسیدن به این سرانه فقط چهار دهم درصد کم دارد.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران گفت: مازندران در انجام پروژه های عمرانی، طرحهای قهرمانی‌، پروژه های ورزش همگانی‌ و امور بانوان نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد دارد.

وی با اعلام اینکه 18 سالن ورزشی با پیشرفت فیزیکی 50 تا 90 درصد در حال ساخت است،‌ ابراز امید واری کرد: ‌این تعداد پروژه های ‌ورزشی تا سه ماه آینده به بهره برداری‌ برسد.

پریچهره یادآور شد:‌ در هفته دولت نیز افتتاح پنج پروژه نوشته شده که شامل روستاهای علی آباد عسگرخان نوشهر، رمنت بابل، جامخانه ساری، ‌سید محله ساری و پاشاکلای ساری است.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران حداقل اعتبار برای ساخت هر پروژه هفته دولت را 100 تا 200 میلیون تومان اعلام کرد.