نادر قشقایی مجسمه‌ساز در مورد ساخت تندیس شهید همت به خبرنگار مهر گفت: سازمان زیباسازی برای ساخت این مجسمه فراخوانی اعلام کرد که در آن شرکت کردم و در نهایت اثرم پذیرفته شد.

وی در مورد جزئیات تندیسی که در حال ساخت آن است عنوان کرد: چون قرار است ارتفاع این کار هشت متر باشد، هر قطعه ساخته و پس از اتمام، تمام قسمتها به یکدیگر وصل می‌شوند. پیشنهاد من این بود که اثر از جنس برنز باشد اما سازمان زیباسازی برحسب بودجه‌ای که در اختیار داشت، تصمیم گرفت جنس فایبرگلاس را انتخاب کند با این ‌حال شمایل اثر شبیه برنز است.

قشقایی همچنین گفت ساخت این تندیس در مراحل پایانی است و احتمالا پیش از زمستان در بزرگراه شهید همت نصب می‌شود. نادر قشقایی متولد سال 1336 در تهران، فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته مجسمه‌سازی است. وی چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی برگزار کرده است.