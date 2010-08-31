یک میلیون تن گندم در گلستان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت مقام آزادگان، جانبازان و قدردانی از بازنشستگان این شرکت افزود: 77 درصد خرید در عرض 14 روز و روزانه 78 هزار تن یعنی 9 هزار محموله در استان تخلیه شده و در مجموع خرید حدود یک میلیون تن گندم در سال 89 اتفاقی بی نظیر در استان و باعث افتخار بوده است.

وی همچنین خواستارهمکاری تمام دست اندرکاران بخش بازرگانی استان از جمله کارکنان غله ، بانک ها و حمل و نقل شد و از آنان خواست که همانند 30 سال گذشته یکدیگر را یاری کرده تا این دوره را طی کنند تا نگرانی برای مردم بوجود نیاید.

به گفته میرآفتاب، در صورتی که قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا نشود، تا چند سال آینده با توجه به بحران های جهانی ادامه فعالیت اقتصادی کشور و حتی تامین حداقل های مورد نیاز برای اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توزیع هدفمند یارانه ها اختیار و مدیریت منابع مالی همه آحاد ملت به خودشان واگذار خواهد شد که باید در این مسیر با همکاری و همدلی این دوران را پشت سر بگذاریم .