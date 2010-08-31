به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا عسگری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در ایام لیالی قدر خبر داد و گفت: این سازمان با آماده باش کلیه نیروهای عملیاتی و ایجاد ایستگاه‌های فرعی اقدام به پوشش ایمنی مراسم احیا در قم نموده است‌.



وی افزود: در این طرح 9 ایستگاه فرعی خودرویی ، 3 گشت موتوری به همراه سیستم واترمیست و سایبانهای عملیاتی آموزشی در اطراف حرم مطهر ، مسجد مقدس جمکران و دیگر نقاط شهر مستقر می‌شوند.



عسگری با بیان این که در این طرح از نیروهای آموزش دیده آتش نشان داوطلب نیز استفاده می‌گردد، افزود: کارشناسان سازمان در ماه مبارک رمضان با حضور در مساجد ضمن بازدید ایمنی در صورت نیاز بصورت رایگان به مساجد کپسول‌های خاموش کننده اهدا ‌کرده و موارد عدم ایمنی را به متولیان اعلام می‌دارند و همچنین مسائل ایمنی را در بین نماز جماعت به نمازگزاران آموزش می‌دهند.



وی در پایان گفت: از کلیه همشهریان در خواست می‌گردد با اعلام آمادگی مساجد محل خود به مرکز 125 همیارهای آتش‌نشان در این طرح سهیم باشند.