به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا عسگری ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در ایام لیالی قدر خبر داد و گفت: این سازمان با آماده باش کلیه نیروهای عملیاتی و ایجاد ایستگاههای فرعی اقدام به پوشش ایمنی مراسم احیا در قم نموده است.
وی افزود: در این طرح 9 ایستگاه فرعی خودرویی ، 3 گشت موتوری به همراه سیستم واترمیست و سایبانهای عملیاتی آموزشی در اطراف حرم مطهر ، مسجد مقدس جمکران و دیگر نقاط شهر مستقر میشوند.
عسگری با بیان این که در این طرح از نیروهای آموزش دیده آتش نشان داوطلب نیز استفاده میگردد، افزود: کارشناسان سازمان در ماه مبارک رمضان با حضور در مساجد ضمن بازدید ایمنی در صورت نیاز بصورت رایگان به مساجد کپسولهای خاموش کننده اهدا کرده و موارد عدم ایمنی را به متولیان اعلام میدارند و همچنین مسائل ایمنی را در بین نماز جماعت به نمازگزاران آموزش میدهند.
وی در پایان گفت: از کلیه همشهریان در خواست میگردد با اعلام آمادگی مساجد محل خود به مرکز 125 همیارهای آتشنشان در این طرح سهیم باشند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم از اجرای طرح ایمنی مساجد در برابر آتش سوزی همزمان با لیالی قدر در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا عسگری ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در ایام لیالی قدر خبر داد و گفت: این سازمان با آماده باش کلیه نیروهای عملیاتی و ایجاد ایستگاههای فرعی اقدام به پوشش ایمنی مراسم احیا در قم نموده است.
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