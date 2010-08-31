به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدرضا سوقندی ظهر سه شنبه در جمع فعالان تئاتر خراسان شمالی با بیان این مطالب آموزش، برنامه ریزی، نقد پذیری و نیز تعامل و همفکری فراشهرستانی و فرا استانی هنرمندان را به عنوان راهکار پیشنهاد داد.

وی تاکید کرد: باید برای رونق هنر تئاتر و یا هر هنر دیگری، گفتمان هنری در جامعه غالب شود.



وی تلاش برای غالب شدن گفتمان هنری در روند جریان جامعه را ضروری برشمرد و تصریح کرد: اگر گفتمان پیرامون هنر از رونق بیفتد، هنر فراموش و خاموش می شود.



سوقندی با عنوان اینکه خلق اثر هنری ماندگار، وظیفه کادر اداری نیست، به وظایف این اداره کل اشاره کرد و گفت: ارشاد اسلامی استان با حمایت، هدایت و نظارت موظف است بسترها و زمینه ها را برای حضور هنرمندان فراهم کند.



وی با بیان این نکته که هنر تئاتر از مزیتهای بالقوه استان خراسان شمالی است گفت: بالفعل شدن بیش از پیش این هنر تنها با حضور مستمر و سازنده هنرمندان این عرصه میسر خواهد بود.



وی افزود: برگزاری جشنواره سراسری هنرهای نمایشی جوانان مسجد و نیز همایش سراسری علمی پژوهشی تئاتر رضوی در پاییز امسال حرکتهایی در تکمیل حلقه های این مهندسی است.



وی با اشاره بر اهمیت رسالت هنر در تبیین و تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی این مرز و بوم، بر شناخت این رسالت از سوی جامعه هنری تأکید کرد.



سوقندی در این راستا از واگذاری و تجمیع فعالیتهای عرصه فرهنگ و هنر استان در مجتمعهای فرهنگی هنری و استقرار هنرمندان دراین مجتمعها خبر داد و گفت: باید با تبادل اندیشه و گروه های هنری بین مجتمعها، فضای همفکری و رشد بیشتری فراهم شود.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با قدردانی از ستاد اجرایی برگزاری پنجمین جشنواره استان، از فعالیت این ستاد ابراز رضایت و خرسندی کرد و برای برداشتن گامهای توسعه دراین خصوص اظهار امیدواری کرد.