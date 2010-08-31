محمد حقی مسئول برگزاری نمایشگاه کتاب مترو در گفتگو با خبرنگار مهر از بازدید رئیس حوزه هنری از این نمایشگاه خبر داد و گفت: رئیس حوزه هنری و مدیر انتشارات سوره مهر عصر دیروز دوشنبه 8 شهریور ماه از ایستگاه شهید بهشتی نمایشگاه کتاب مترو بازید کردند.

وی ادامه داد: در این بازدید که نزدیک به یک ساعت به طول انجامید گفتگوهایی بین مسئولان حوزه هنری و دست اندرکاران نمایشگاه کتاب مترو برای تقویت برنامه های فرهنگی مشترک انجام شد و همچنین رئیس حوزه هنری نمایشگاه کتاب مترو را فرصتی خوب برای رساندن کتاب ها به دست مردم دانست.

مسئول نمایشگاه کتاب مترو با اشاره به اینکه همچنین صحبت های مقدماتی برای همکاری های آینده با حوزه هنری صورت گرفت و مقرر شد در جلساتی مقدمات همکاری بیشتر شخصیت های فرهنگی که با حوزه همکاری می کنند در برنامه هایی چون نمایشگاه کتاب مترو فراهم شود.

حقی افزود: همچنین در نظر است امکان تعامل بیشتر طلبه های حوزه علمیه با حوزه هنری ایجاد شود تا بتوان هر چه بیشتر از اندیشه های دینی حوزه علمیه در امور فرهنگی بهره برد.

وی در پایان از خرید چند جلد کتاب توسط محسن مومنی و محمد حمزه زاده از نمایشگاه کتاب مترو خبر داد.