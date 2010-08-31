به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که برای گروه سنی "ج" و "د" نوشته شده است داستان زندگی حضرت رقیه دختر امام حسین(ع) را به زبانی ساده برای کودکان شرح می‌دهد.

در "بزرگترین دختر عالم" می‌خوانیم: در سه سالگی با پدرش، برادرش، عمه‌اش، عموهایش، پسرعمو و دخترهایش وارد سرزمینی به نام کربلا شده است. در کربلا دشمنان پدر، دشمنان خدا و دشمنان انسانیت با پدرش به جنگ برخاسته‌اند؛ جنگی ناجوانمردانه و نابرابر. دشمن در این جنگ، پدرش را کشته است.

ماهنی تذهیبی تصویرگر این کتاب با نقاشیهای زیبا و استفاده از رنگهای زنده، آن را به اثری جذاب برای کودکان مبدل کرده است.

سیدمهدی شجاعی در شهریور ماه سال 1339 در تهران به دنیا آمد. در سال 1356 پس از اخذ دیپلم ریاضی، به دانشکده هنرهای دراماتیک وارد شد و در رشته ادبیات دراماتیک به ادامه تحصیل پرداخت .وی از 20 سالگی نویسندگی را جدی گرفت و همزمان با کار در مطبوعات کتابهای مختلفی برای کودکان و بزرگسالان نوشت.

از آثار وی برای کودکان و نوجوانان می‌توان به "ایمان و گندم"، "برای همه برای همیشه"، "جای پای خون"، "حکایت آن سر"، "وقتی او بیاید" و "کشتی نوح" اشاره کرد.

کتاب "بزرگترین دختر عالم" با شمارگان 12000 نسخه در 32 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.

