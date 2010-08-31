به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، غلامحسین بنازاده ظهر سه شنبه در نشست فوق العاده ستاد مدیریت بحران استان سمنان گفت: با انجام این مراحل مقدمات بازسازی مناطق زلزله زده در جنوب شهرستانهای دامغان و شاهرود فراهم می شود.

وی با بیان اینکه ستاد بازسازی در روستای کوه زر دامغان و سطوه شاهرود فعال می شوند، گفت: ستاد بازسازی برای استقرار در مناطق زلزله زده در شهرستانهای دامغان و شاهرود اعزام شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن با بیان اینکه در زلزله اخیر در استان سمنان بیش از هزار و 100 واحد مسکونی دچار خسارت شدند، گفت: آواربرداری و بازسازی این مناطق با مشارکت روستائیان آسیب دیده انجام می شود.

بنازاده ادامه داد: بازسازی مناطق آسیب دیده با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 15 ساله و ارائه نقشه، نظارت، پروانه و خدمات فنی رایگان با مشارکت خود روستائیان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه بازسازی واحدهای آسیب دیده باید توسط خود روستائیان انجام شود، گفت: اختیارات لازم برای صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده به بنیاد مسکن استان سمنان داده شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان اضافه کرد: برای انجام مقدمات آغاز بازسازی مراحلی شامل عقد قرارداد برای تامین اسکلت پیچ و مهره ای، ارسال دو تریلی میل گرد و مذاکرات با بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به روستائیان در حال انجام و پیگیری است.