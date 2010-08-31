به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی پور ظهر شنبه در مراسم راه اندازی فرستنده تلویزیونی اسرم ساری هزینه راه اندازی این ایستگاهها را 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر دوم هیات دولت به مازندران اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: این ایستگاه ها در مناطق کوهستانی شهرستانهای نکا، بهشهر، سوادکوه، ساری، آمل، نور،چالوس و تنکابن به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه سفر دوم دولت به مازندران 100 ایستگاه فرستنده رادیو تلویزیونی در طی 3 سال در مازندران راه اندازی می شود.

مدیرکل صداوسیمای مازندران نیز با بیان اینکه برای راه اندازی ایستگاه های جدید تلویزیونی در شهرستانهای نکا، بهشهر، سوادکوه، آمل، نور، چالوس، تنکابن، رامسر، ساری 800 میلیون تومان از محل اعتبارات سفردولت به مازندران هزینه شد، اظهارداشت: با افتتاح این ایستگاههای جدید تلویزیونی، به شبکه های موجود درسراسراستان، 47 شبکه افزوده می شود.

بهرام حمیدی همچنین از افزایش شبکه ها در30 ایستگاه دیگررادیویی و تلویزیونی با هزینه ای بالغ بر300 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان صداوسیما در هفته دولت در این استان خبر داد.

وی گفت: با افزایش 72 شبکه در 30 ایستگاه رادیویی و تلویزیونی، مجموع شبکه ها در مازندران به 119 شبکه خواهد رسید.