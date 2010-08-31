به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله



درگذشت عالم عامل، فقیه مجاهد، مرحوم مغفور حضرت آیت‌الله حاج میرزا محمدحسن احمدی فقیه‌یزدی که عمری طولانی را در خدمت به اسلام و مسلمین و مذهب حقه اهل بیت علیهم السلام و حوزه‌های علمیه دینی سپری و طلاب و فضلای برجسته‌ای را تقدیم دین مبین اسلام نمود، ثلمه‌ای است جبران ناپذیر.



در ادامه پیام بیان شده است: این عالم ربانی، عمر شریف خود را در راه کسب علوم دینی و ترویج و گسترش معارف و فرهنگ اسلامی سپری نمود و بدون شک آثار این فاضل فرهیخته در عرصه اندیشه و دین، همچون نگینی درخشان باقی خواهد ماند.



آن مرحوم در طول مبارزات ملت ایران با رژیم ستمشاهی، در کنار حضرت امام(ره) و پس از انقلاب نیز یار امام و رهبری و خدمت‌گذار صادقی برای انقلاب بود.



در قسمت دیگر پیام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تصریح شده است: حضرت آیت‌الله احمدی فقیه‌یزدی عمر پربرکت خویش را صرف احیای دین و تبیین و نشر احکام و معارف نورانی الهی نمود و شاگردان زیادی از محضر او سیراب گشتند و بدون تردید طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه خدمات این عالم جاهد را از یاد نخواهند برد.



حوزه‌های علمیه خواهران این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، همسر مکرمه ایشان و تمامی پویندگان راه اخلاق و فضیلت و پژوهندگان فقه جعفری تسلیت می‌گوید و برای آن عالم فرهیخته و مجاهد علو درجات از خداوند منان مسئلت دارد.