به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله پورشیب کاراته کای سنگین وزن تیم ملی کشورمان که در مرحله مقدماتی مقابل حریف فرانسوی خود نتیجه را واگذار کرده بود، برای کسب مدال برنز دوباره با این کاراته کا پیکار می کند. پورشیب در وزن 84+ کیلوگرم تیم ملی کاراته کشورمان رقابتهای خود را با شکست نماینده برزیل آغاز کرد.

وی در مبارزه با "رافائل مارتینز" از برزیل 3 بر صفر صاحب برتری شد. پورشیب دور دوم استراحت داشت و سپس در مصاف با " گری ابراهیم" از فرانسه 4 بر صفر نتیجه را واگذار کرد. "ابراهیم" فرانسوی در دومین بازی خود نماینده برزیل را نیز شکست داد تا پورشیب به عنوان نفر دوم راهی مرحله نیمه نهایی شود.

پورشیب برای راهیابی به فینال، مقابل "هورن ورنر" از آلمان به میدان رفت و با نتیجه 2 بر صفر بازنده از میدان خارج شد. کاراته کای کشورمان برای کسب مدال برنز باید دوباره با کاراته کای فرانسوی که او هم در مرحله نیمه نهایی بازنده شد ، پیکار کند.

اولین دوره المپیک هنرهای رزمی در رشته‌های جودو، بوکس، کشتی، آی کیدو، جوجیتسو، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موی تای، سامبو، سومو، ووشو و تکواندو از 6 تا 14 شهریورماه به میزبانی چین برگزار می شود.

