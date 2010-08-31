به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر سه شنبه در جلسه فرهنگ مناسبت های مذهبی استان ازبرگزاری چهارمین نمایشگاه فرهنگ و مناسبتهای مذهبی مازندران ، از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: این نمایشگاه با بیش از 60 غرفه و با اعتباری بالغ بر 25 میلیون تومان در یکی از شهرهای غرب استان برگزار خواهد شد .

شکریان افزود: غرفه های تجسمی اهل بیت (ع) در مدینه ، کوفه ، کربلا و عصر عاشورا ، غرفه مقوله های انحرافی ، غرفه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از جمله این غرفه ها است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین غرفه ارائه محصولات فرهنگی هنری بویزه غرفه نرم افزاری و هیات مذهبی هر یک از شهرهای استان در 20 غرفه را به عنوان مهمترین این غرفه ها دانست .

وی بیان داشت: این نمایشگاه اوایل دیماه سال جاری در یکی از شهرهای بابلسر و یا تنکابن برگزار خواهد شد.

شکریان در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: هزار و 216 جلد کتاب در بین مردم مازندران توزیع شد.

وی اظهار داشت: این تعداد کتابها شامل کتاب پدافند غیر عامل در موضوع نظام جمهمری اسلامی و ضرورت سیاسی و دفاع از آن ، کتاب کالبد شکافی و فتنه هشتاد و هشت در موضوع بیانات رهبر انقلاب در حوادث قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ، ماهنامه اطلاع رسانی ، آموزشی مبلغان و کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی (ع ) است..

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از اختصاص 150 میلیون به 15 باب مساجد محوری استان خبر داد.

حجت الاسلام حبیب الله رمضانی افزود: سال جاری در دو مرحله اعتبار به مساجد محوری مازندران با هدف استمرار فعالیت های فرهنگی ، اختصاص یافت که این دومین مرحله آنست.

وی تصریح کرد : در دومین مرحله اختصاص بودجه به این مساجد مبلغ 150 میلیون ریال به 15 باب محوری تعلق گرفت که به هر مسجدی مبلغ 10 میلیون ریال اختصاص یافت.

رمضانی افزود: اختصاص بودجه در این مرحله در سال جاری از 15 باب به 20 باب افزایش یافت که پس از مشخص شدن مساجد نمونه شهرستانی ، اعتبارات مربوطه جهت مساجد محوری جدید در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد : این اعتبارات از محل ادرات استانی و متمرکز می باشد که به صورت سالانه در مناسبت های خاص مذهبی در جهت امور فرهنگی مساجد تجویز می شود .

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