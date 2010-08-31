آغاز دور جدید افتتاح حساب یارانه نقدی از 15 شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: با توجه به اینکه طبق اعلام وزارت رفاه و تامین اجتماعی از 15 تا 25 شهریورماه جاری مرحله تکمیلی اعلام شماره حساب توسط خانوارها، به اجرا در خواهد آمد و نظر به اینکه تغییرات حاصل از تولد، ازدواج، طلاق و فوت بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در پایگاه طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور اعمال شده و نتایج آن در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته است، موارد زیر جهت اطلاع هموطنان اعلام می گردد:

1- خانوارهایی که در سال 87 یا 89 ثبت نام نموده اند و یکی از وقایع چهارگانه حیاتی (ازدواج، طلاق، تولد و فوت) برای اعضای آنها اتفاق افتاده است می توانند از تاریخ 15 شهریورماه به سامانه وزارت رفاه مراجعه کنند و طبق دستورالعمل زیر نسبت به اعلام شماره حساب اقدام کنند.

تولد

در صورتی که از شهریور ماه 1387 تاکنون فرزندی به خانوار شما اضافه شده مشخصات ایشان به طور خودکار به خانواری که پدر در آن عضویت دارد، اضافه شده و در صورت فوت پدر به خانواری که مادر در آن عضو است، اضافه شده است و نیازی به مراجعه حضوری خانوار نیست.

فوت

در صورتی که فرد فوت شده یکی از اعضای خانوار ( به جز سرپرست) باشد، مشخصات ایشان به طور خودکار از خانوار حذف شده است.

در صورتی که فرد فوت شده سرپرست خانوار باشد مشخصات ایشان از خانوار حذف شده است و مسن ترین فرد خانوار به عنوان سرپرست موقت جایگزین شده است و این فرد باید شماره حساب خود را جهت افتتاح حساب از طریق سامانه وزارت رفاه اعلام نماید. بدیهی است در مرحله بعد در صورت تمایل خانوار امکان تغییر این سرپرست وجود خواهد داشت.

ازدواج

در صورتی که یکی از اعضای خانوار از شهریور 1387 تاکنون ازدواج کرده است این فرد به صورت خودکار از خانوار جدا شده و خانواری تحت سرپرستی مرد تشکیل شده است. لازم به ذکر است این خانوارهای جدید از تاریخ 15 شهریور ماه 1389 می توانند برای معرفی حساب به سایت وزارت رفاه مراجعه کنند.

طلاق

در صورتی که در خانواری طلاق صورت گرفته به طور خودکار مشخصات زوجه از خانوار جدا شده و خانواری تک نفره برای ایشان ایجاد شده است و بقیه اعضای خانوار تحت سرپرستی زوج باقی خواهند ماند. لازم به ذکر است خانوار جدید تحت سرپرستی زوجه از تاریخ 15 شهریورماه 1389 می تواند به سامانه وزارت رفاه مراجعه نمایند.

2- بر اساس توضیحات فوق اگر سرپرست خانوار پس از ورود به سامانه وزارت رفاه از تاریخ 15 تا 25 شهریورماه جاری با پیغام "کد ملی شما هنوز از مرکز آمار ایران اعلام نشده است" مواجه شود، می تواند مسن ترین فرد خانوار پس از سرپرست خانوار را به عنوان سرپرست موقت معرفی نماید و اگر وی هم پذیرفته نشد منتظر مرحله بعدی طرح بماند. بدیهی است تا زمانی که فردی از خانوار قبلی جدا نشده است یارانه وی به خانوار قبلی پرداخت خواهد شد.