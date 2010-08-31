به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در جمع اصناف و کسبه بوشهر افزود: استفاده از ظرفیتهای تجاری استان و راه اندازی و توسعه مرکز تجارت اقتصادی ایران و قطر، موجب احیای ارتباطات سابق تجاری بوشهر با کشورهای همجوار و توسعه بازار استان خواهد شد.

وی با بیان این که بازار بوشهر باید بازاری مدرن با امکانات بهداشتی و پیشرفته تبدیل شود تا بتواند تمامی تقاضاهای موجود را پوشش دهد، اظهار داشت: استان بوشهر استانی بین المللی است و تجارت در استان بوشهر باید پرکارترین، پردرآمدترین و فعالیت بازاریان هم در ایران و هم در کشورهای هم جوار بسیار گسترده باشد.

صفایی بوشهری با ذکر این مطلب که همه چیز برای گسترش تجارت استان در سطح بین المللی وجود دارد، گفت: در بازار باید یک اتاق فکر از متفکرین محققین و پ‍‍‍ژوهشگران توسعه بازرگانی تشکیل شود تا بتوانیم با همکاری همه دستگاهها و بازاریان یک سند چشم انداز توسعه بازرگانی از دید بازار طراحی و اجرایی کنیم.

امام جمعه بوشهر در خصوص جایگاه اصناف نزد خداوند، گفت: اصناف واسطه ارائه فیض خدا به مردم هستند ، خداوند ارزاق و فیوضات زیادی در دنیا دارد و واسطه گرفتن این فیوضات و نعمات و اعطاء آن به مردم و خلق خدا اصناف هستند.

وی اظهار داشت: تجار و بازرگانان از چند ویژگی شاخص همچون مقبولیت در پیشگاه خداوند بدلیل اینکه واسطه فیض الهی هستند و دیگر اینکه محل رجوع مردم هستند ، برخوردارند.

صفایی بوشهری اضافه کرد: اصناف و تجار در پرتو این امانت داری و خدماتی که ارائه می دهند هم بهره دنیوی می برند و هم اخروی ، بهره دنیایی سود حلالی است که می برند و بهره اخروی اینکه امانت الهی را سالم ، صحیح و طبق تراز صحیح اقتصادی به مردم و جامعه مصرف کننده می رسانند.

امام جمعه بوشهر نکته اساسی و شرایط بازار اسلامی را توصیه و حمایت از تجار و بازاریان جوان از سوی پیشکسوتان بازار عنوان کرد و افزود: همدلی ، هماهنگی در مجموعه بازار از وظایف اصناف است و در این مسیر علاوه بر رقابت، دوستی و رفاقت نیز باید تبلور داشته باشد.