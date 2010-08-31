به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور حسین کیانی نویسنده نمایشنامه "همسایه آقا"، بهزاد صدیقی سخنگوی کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر، امین عظیمی عضو انجمن منتقدان خانه تئاتر و اعظم کیان افراز مدیر انتشارات "افراز" برگزار می‌شود. در این نشست علاوه بر اعضای هیئت مدیره کانون، منتقدان و خبرنگاران رسانه‌ها نیز حضور دارند.



نشست "شنبه دوم" هر ماه به نقد و بررسی نمایشنامه‌های منتشر شده جدید با حضور نویسنده اثر و ناشر نمایشنامه می‌پردازد.