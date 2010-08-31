به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور حسین کیانی نویسنده نمایشنامه "همسایه آقا"، بهزاد صدیقی سخنگوی کانون نمایشنامهنویسان خانه تئاتر، امین عظیمی عضو انجمن منتقدان خانه تئاتر و اعظم کیان افراز مدیر انتشارات "افراز" برگزار میشود. در این نشست علاوه بر اعضای هیئت مدیره کانون، منتقدان و خبرنگاران رسانهها نیز حضور دارند.
نشست "شنبه دوم" هر ماه به نقد و بررسی نمایشنامههای منتشر شده جدید با حضور نویسنده اثر و ناشر نمایشنامه میپردازد.
دومین نشست ماهانه شنبه دوم کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر شنبه 13 شهریورماه به نقد و بررسی نمایشنامه "همسایه آقا" نوشته حسین کیانی اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور حسین کیانی نویسنده نمایشنامه "همسایه آقا"، بهزاد صدیقی سخنگوی کانون نمایشنامهنویسان خانه تئاتر، امین عظیمی عضو انجمن منتقدان خانه تئاتر و اعظم کیان افراز مدیر انتشارات "افراز" برگزار میشود. در این نشست علاوه بر اعضای هیئت مدیره کانون، منتقدان و خبرنگاران رسانهها نیز حضور دارند.
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