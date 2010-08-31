پنج واحد صنعتی در بوشهر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسماعیل مرحمتی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: با بهره برداری از این واحدهای صنعتی زمینه اشتغال 90 نفر به صورت مستقیم فراهم شد.

وی اظهار داشت: این واحدها شامل سنگ شکن، تصفیه آب شیرین کن، تولید رنگدانه های پلیمری، صنایع غذایی و تولید پربوفیل و لوله و قوطی فلزی است.

مدیرکل صنایع و معادن استان بوشهر اضافه کرد: این واحدها در شهرستانهای بوشهر، گناوه، کنگان و دشتی مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفتند.

مرحمتی به بیان عملکرد این سازمان اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال 16 فقره پروانه بهره برداری با حجم سرمایه گذاری 4 میلیارد و 638 میلیون ریال و اشتغال 528 نفرکه عمدتا در شهرستانهای دشتستان وکنگان قرار دارند، صادر شده است.

وی اظهار داشت: در بخش صادارات طی سه ماهه اول امسال تعداد 2میلیون تن اقلام صنعتی و معدنی و پتروشیمی به ارزش 941میلیون دلاربه کشور های حاشیه خلیج فارس، افغانستان، عراق و ... صادر شده است .

مدیرکل صنایع و معادن استان بوشهر افزود: در بخش معادن نیز طی این مدت یک میلیون و 384 هزار تن سنگ گچ دانه بندی آهک شن و ماسه دارا صادر شده است.

مرحمتی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در استان بوشهر گفت: در بخش سرمایه گذار خارجی تعداد 5 واحد با حجم سرمایه گذاری 4 میلیارد و 262 میلیون ریال ریال و اشتغال هزار و 325 نفر نیروی ایرانی و 75 نفر نیروی خارجی در استان بوشهر صورت گرفته است.