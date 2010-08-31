به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران روند خرید و ذخیره سازی گندم در استان زنجان را روبه رشد عنوان کرد و افزود: رکورد ذخیره سازی گندم در استان زنجان شکست.



وی ادامه داد: این مقدار گندم 2.5 برابر میزان گندم مصرفی استان زنجان است و از شروع فصل خرید 140 هزار تن گندم در مراکز ذخیره ای استان موجود است.

خاقی با بیان اینکه 80 هزار تن گندم مازاد بر نیاز استان طی فصل خرید به استانهای همجوار حمل شده است، افزود: تاکنون 350 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده که از این مقدار 44 هزار تن در مراکز تعاون روستایی ذخیره شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان افزود: امسال 400 هزار تن برداشت گندم داشته ایم که 300 هزار تن آن تاکنون خریداری شده همچنین از اواسط تیرماه جاری مجوز خرید گندم های دو تا پنج درصد سن زده به سازمان غله و خدمات بازرگانی داده شد که نتیجه آن خرید هفت هزار تن گندم سن زده تاکنون بوده است.



خالقی گفت: در حال حاضر 18 مرکز خرید گندم در استان وجود دارد که در راستای نظارت بیشتر پنج نیروی مهندسی متخصص در این کار نظارت دارند که بطور نامحسوس ناظر بر این مراکز هستند.