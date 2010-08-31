به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمربخش ظهر سه شنبه در جمع هیئتهای ورزشی مازندران در ساری افزود: بر اساس برخورد سلیقه ای برخی مربیان کشتی در تهران، فدراسیون کشتی در اقدامی عجولانه نام رضا یزدانی اسطوره کشتی ایران و جهان از خطه مازندران را از تیم ملی حذف کرده است.

وی خاطر نشان کرد: نقش نمایندگان مجلس در برخورد با این اقدامات ناشایست فدراسیون کشتی با اسطوره های کشتی بسیار اثرگذار است.

رئیس هیئت کشتی مازندران با اشاره به اینکه برخوردهای سلیقه ای در فدراسیون، کشتی گیران مازنی را متضرر کرده است تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی نباید سیاسی باشد و با ورزش نباید به صورت سیاسی برخورد کرد.

ثمربخش با بیان اینکه متاسفانه در سالهای اخیر بدنه ورزش کشور بر اساس سلایق اداره شده است یادآور شد: ثبات مدیریتی در سازمان تربیت بدنی وجود ندارد.

این پیشکسوت عرصه ورزشی با اعلام اینکه کار مدیریتی در ورزش مازندران بسیار سخت و طاقت فرساست، افزود: متاسفانه غالب مدیران ورزشی مازندران پس از تودیع مورد تخریب افکار عمومی قرار می گیرند.

وی افزود: اعتبار، قدرت و جسارت باید برای مدیران ورزش مازندران به صورت الگویی عملی درآید.