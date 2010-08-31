23 هزار کودک بوشهری غربالگری شنوایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اکبر گرگوری مطلق بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان دشتی افزود: طی سالیان اخیر با اجرای طرح های غربال گری سعی در کاهش جمعیت معلول استان داریم.

وی در خصوص اعتبارات این اداره کل گفت: اعتبارات ملی و استانی این اداره کل در سال جاری با 95 درصد افزایش به 8 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر اضافه کرد : در همین راستا امسال بالغ 200 میلیون تومان کمک های موردی به شهرستان دشتی اختصاص یافته، که در نوع خود بی سابقه است.

گرگوری مطلق گفت: سازمان بهزیستی دارای 50 ماموریت اصلی و110 فعالیت در حوزه های مختلف توانبخش اجتماعی و پیشگیری است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دشتی نیز گفت: آموزش مهارت‌ های زندگی به معلولان و مددجویان، آموزش پیش از ازدواج، غربالگری تنبلی و شنوایی کودکان و نوزادان، برنامه ‌های مشاوره‌ ای و برگزاری اردوهای مختلف، آگاه ‌سازی خانواده ‌های زیر پوشش، گسترش خدمات توانبخشی، پیشگیری از معظلات به‌ ویژه اعتیاد، کاهش بزهکاری با انجام فعالیت ‌های فرهنگی و آموزش‌ های عمومی از برنامه ‌های مهم بهزیستی این شهرستان بوده است .

عباس بحرینی افزود: بالغ بر 200 میلیون تومان کمک موردی به مددجویان بابت ویزیت‌ های درمانی وسائل زندگی، تعمیرات منزل وهمچنین 60 واحد مسکونی برای مددجویان این نهاد احداث شده است، که در طول عمر بهزیستی در این شهرستان سابقه نداشته است.