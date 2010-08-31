به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسین رجایی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: باید مشکلات و واقعیتهای قبل از انقلاب به نسل جوان بازگو شود تا مردم بدانند این انقلاب با چه اهداف و هزینه هایی شکل گرفته است.

وی افزود: امروز که رسانه های استکباری با ترفندهای مختلف درصدد انحراف جوانان و تخریب نسل آینده کشور هستند ارگانهای فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش رسالت سنگینی دارند تا با آگاه سازی و اطلاع رسانی درست مسائل را بازگو کنند.

حسین رجایی تصریح کرد: قاجار و پهلوی در کشور خیانتهای زیادی کردند که جبران ناپذیر است چون مردم را در جهل نگه داشتند و بیگانگان هر کاری که خواستند در مملکت ما انجام دادند و هنوز بسیاری از مردم از این جنایتها مطلع نیستند.

وی با اشاره به غنای فرهنگی و تاریخی ایران اسلامی گفت: بسیاری از آثار فرهنگی ایران در کشورهای هند، انگلیس و آلمان نگهداری می شود و به این دلیل است که شرقیها را خواب کردند و غربیها بیدار شدند و منافع ملتها را غارت کردند.

برادر شهید رجایی روشنگری نسل جوان را وظیفه فرهنگیان و معلمان دانست و افزود: با روشنگری جوانان می توان آینده کشور را بیمه کرد و نسل هایی آگاه تربیت کرد.

وی اظهار داشت: امروز بسیاری از مشکلات جامعه بدلیل آن است که اخلاق اسلامی نداریم، نماز واقعی نمی خوانیم و به دستورات قرآنی عمل نمی کنیم زیرا اگر جامعه ای اهل واقعی نماز باشد دیگر دادگاهش مملو از پرونده نخواهد شد و میزان فساد و جنایت و خلاف بسیار کم می شود.

رجایی گفت: باید مسائل اساسی و دینی و واقعیتها به طور اساسی در مدارس و مطابق نیاز سنین مختلف گفته شود و اگر مسائل را ریشه ای حل کنیم در آینده با مشکل مواجه نمی شویم.

وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی شهید رجایی اظهار داشت: شهید رجایی ایمان واقعی داشت، به نماز اول وقت اهمیت می داد و آنچه می گفت قبول داشت و به آنچه قبول داشت عمل می کرد.

وی استقامت در ایمان، امانتداری، صداقت، قناعت و ساده زیستی را از خصوصیات بارز شهید رجایی عنوان و خاطر نشان کرد: شهید رجایی اهل مطالعه و قناعت پیشه بود، مناعت طبع داشت و از هیچکس چیزی نمی خواست و در کنار پایبندی به قانون خدمتگذاری مردمی بود و امام در مورد شخصیت ایشان فرموده بود: شهید رجایی عقلش از علمش بیشتر است.

حسین رجایی یادآورشد: وظیفه دولت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است و از مسئولان انتظار داریم در خصوص بد حجابی به صورت دستوری عمل کنند تا مشکل حل شود.

وی گفت: همه مسئولان خادم مردم هستند و نباید جواب سربالا به مراجعان بدهند و کار مردم را بی دلیل عقب بیندازند و اگر همه به وظایف خود به خوبی عمل کنند زمینه پیشرفت بیشتر جامعه اسلامی فراهم خواهد شد.

رجایی اظهار داشت: خوشبختانه در این دولت با تلاش رئیس جمهور و حمایت رهبر معظم انقلاب و نیز همراهی مردم کارهای خوبی انجام شده است و پیشرفتهای قابل توجهی داشته ایم که امیدواریم تداوم یابد.