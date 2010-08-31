به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر مجله فوربز اعلام کرد شیا لابوف در ازای هر یک دلار دستمزدی که می‌گیرد ، معادل 81 دلار از بابت فروش بلیت به تهیه‌کنندگان باز می‌گرداند.



لابوف ظرف یک سال اخیر درفیلمهای پر فروشی چون "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" با فروش جهانی 787 میلیون دلار و "ترنسفورمرز : انتقام شکست خوردگان" با فروش جهانی 836 میلیون دلار بازی کرده است.



آن هاتاوی در رده دوم فهرست مجله فوربز قرار دارد. او که امسال در فیلم "آلیس در سرزمین عجایب" با فروشی بالای یک میلیارد دلار و "جنگ عروسها" با 115 میلیون دلار فروش شرکت داشته در ازای هر دلار دستمزد ، 64 دلار برای تهیه کنندگان بازگشت مالی داشته است.



در این فهرست نام 36 چهره پولساز هالیوود دیده می‌شود ومیزان بازدهی مالی آنها علاوه بر دستمزد، میزان فروش فیلم در اکران، شبکه ویدیویی و بازار یابی جهانی هر فیلم نیز مد نظر قرار گرفته است.



دانیل رادکلیف بازیگر مجموعه "هری پاتر" با 61 دلار بازگشت مالی در قبال یک دلار دستمزد، رابرت داونی جونیور با 33 دلار بازدهی مالی در ازای 1 دلار دستمزد و کیت بلنشت با 27 دلار بازدهی مالی در برابر یک دلار دستمزد رتبه های سوم تا پنجم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.



در این پژوهش ویل فرل کمدین آمریکایی با بازدهی تنها 3.29 دلار در ازای هر یک دلار دستمزد در رده آخر قرار گرفته است.