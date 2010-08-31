به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، احمدی پیش از ظهر روز سه شنبه در جمع کارگران این شرکت گفت: با هر مدیر یا کارگری که قصد ضرر و زیان به این شرکت را داشته باشد، برخورد می شود.

وی ادامه داد: در این ضررها تنها کارگر مجازات نخواهد شد بلکه با دیگران نیز برخورد می شود.

مدیر عامل شرکت واگن پارس اراک با بیان اینکه حقوق معوق کارگران پرداخت می شود، تصریح کرد: از این پس سعی می شود با برنامه ریزی در این شرکت عمل شود.

وی اضافه کرد: پس از بررسی اوضاع این شرکت این سمت را قبول کرده ام و در صورت ناتوانی استعفا خواهم داد.

گفتنی است شرکت واگن پارس اراک از شرکتهای مادر تخصصی ساخت واگن در کشور است که برای ادامه حیات با مشکلات جدی مواجه شده است.

پیش از این غلامرضا رزازی مدیر عامل شرکت واگن پارس اراک بود.