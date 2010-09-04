جلوگیری از فرار مالیاتی در برنامه پنجم/ اعمال معافیت در برابر اعتبار مالیاتی

علی عسکری در گفتگو با مهر درباره برنامه های سازمان مالیاتی در برنامه پنجم توسعه گفت: در این برنامه چند موضوع و حکم برجسته را پیگیری می کنیم که این موارد در لایحه برنامه توسط دولت گنجانده شد و کمیسیون تلفیق نیز با 90 درصد آن موافقت کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه درباره فرار مالیاتی و کاهش آن در برنامه پنجم توسعه تدابیری در برنامه پنجم اتخاذ شده است، تصریح کرد: همچنین الزاماتی برای افرادی که باید در دوره و حوزه مسئولیت خود به تکالیف مالیاتی عمل کنند، مطرح شده است و اگر به این تکالیف عمل نشود، مشمول احکامی خواهند شد.

وی با بیان اینکه با اجرای این احکامی که در برنامه پنجم توسعه گنجانده می شود که مد نظر سازمان امور مالیاتی کشور است، سرعت انجام کارها افزایش می یابد، یکی از این برنامه ها را الکترونیکی کردن کارها و ارتباط با مودیان عنوان کرد.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در حال حاضر برگه تشخیص مالیاتی باید توسط سازمان امور مالیاتی به مودی به صورت دستی ارائه و امضای آن نیز اخذ شود، اما با الکترونیکی کردن سیستمها و روشها، برگه تشخیص و سایر موارد از طرق مختلف همچون ایمیل، پست، پیام کوتاه و هر کانال الکترونیکی دیگری رد و بدل خواهد شد. این کار نیز در تمام کشورهای پیشرفته دنیا به منظور از بین رفتن رفت و آمدها انجام می شود.

وی پایه های معافیت مالیاتی را گسترده عنوان و بیان کرد: معافیتهای مالیاتی باید در قابل اعتبار مالیاتی ارائه شود، یعنی مودیان باید تمام اطلاعات اقتصادی خود را از طریق اظهارنامه به سازمان ارائه کنند، زیرا در حال حاضر برخی از افراد از معافیتهایی برخوردارند که سازمان از تمام فعالیت و نحوه آن بی اطلاع است.

عسکری گفت: در این میان، ممکن است بسیاری از فرارهای مالیاتی از این طریق انجام شود، بدین ترتیب این موارد در برنامه پنجم پیش بینی شده و پیگیری می شود.