به گزارش خبرنگار مهر، حمید علی صمیمی ظهر سه شنبه در جلسه هیئتهای ورزشی استان در ساری افزود: آرامش و اخلاق باید در ورزشهای قهرمانی کشور تقویت شود.

وی خاطر نشان کرد: مشتاقان ورزشهای قهرمانی در جانبازان و معلولان بسیار بالا بوده ولی توجه دولتی به توسعه این فعالیتها بسیار پایین است.

رئیس هیئت جانبازان و معلولان مازندران با اشاره به اینکه سالمند نیازمند برنامه ریزی در عرصه ورزش است، تصریح کرد: برای ورزش که تامین کننده سلامت جامعه است باید هزینه کرد.

علی صمیمی با بیان اینکه سالنهای ورزشی باید به صورت مدیریت شده تحویل هیئتهای ورزشی شود، یادآور شد: بخش خصوصی باید به صورت جانانه در ورزش مازندران وارد و نباید با بروکراسی و درخواست های نابجا سرمایه گذار بخش خصوصی را از هر پروژه استانی دور کرد.

وی خواستار تغییر در ساختار ورزشی آموزش و پرورش شد و افزود: مدیریت مستقل تربیت بدنی باید در آموزش و پرورش رسوخ تا ورزش پایه از دوران ابتدایی برای دانش آموزان به صورت علمی تبیین شود.

وی با تاکید بر اینکه ورزش نباید سیاسی شود، اظهار داشت: مدیریت با ثبات در ورزش مازندران باید تقویت شود.

علی صمیمی گفت: نباید با حاشیه سازی ها به دنبال تغییر مدیریت ها در ورزش بود بلکه باید از طریق ثبات مدیریت، تنگناهای ورزشی استان را تقویت کرد.