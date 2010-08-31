به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، عصر سه شنبه پروژه های 80 واحدی مسکن مهر قرچک، مدرسه الغدیر ورامین، سوئیچ گیر 20 کیلو ولت پست فوق توزیع پیشوا، خط 62 کیلو ولت تغذیه کننده پست پیشوا از پست 400 کیلو ولت ورامین، پست سیار 63/20 کیلو ولت داوود آباد، خازن گذاری در پست 63/20 کیلو ولت پاکدشت و جایگاه CNG پیشوا توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان افتتاح شد.

در افتتاح این پروژه ها فرماندار و برخی از مسئولان ارشد شهرستان ورامین معاون رئیس جمهور را همراهی کردند.

افتتاح پروژه فرهنگی هلال احمر توسط فقیه

همچنین عصر سه شنبه دومین مجتمع فرهنگی آموزشی جمعیت هلال احمر در شهرستانهای استان تهران توسط ریئس جمعیت هلال احمر کشور در پیشوا به بهره برداری رسید.

این مجتمع که ظرفیت آموزشی و خوابگاهی یکصد نفره دارد، در فضایی به وسعت چهار هکتار احداث شده است.

دکتر ابوالحسن فقیه در این بهره برداری، ضمن بازدید از پروژه مذکور، بر لزوم گسترش امور آموزشی و فرهنگ سازی در جمعیت هلال احمر تأکید کرد.