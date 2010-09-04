موج جهانی محکومیت حملات تروریستی لاهور و کویته

در همین رابطه "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل روز جمعه وقوع دو حمله تروریستی در شهرهای لاهور و کویته را که در نتیجه آن صدها نفر شهید و مجروح شدند، شدیدا محکوم کرد.

رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که پنجشنبه گذشته در نتیجه انفجار سه بمب در مراسم سوگواری شهادت امام علی (ع) در شهر لاهور در شرق این کشور 37 نفر شهید و بیش از 200 نفر زخمی شدند. مقامات دولتی ولایت پنجاب درپی این حادثه سه روز عزای عمومی اعلام کردند.

دبیرکل سازمان ملل طی بیانیه ای اعلام کرد: این حملات تروریستی که مسلمانان شیعه را مورد هدف قرار داده بودند و در نتیجه آن صدها نفر شهید و زخمی شدند، غیرقابل قبول است.

بر این اساس لشکر جنگوی مسئولیت حمله روز گذشته به راهپیمایی شیعیان در شهر کویته همزمان با روز جهانی قدس را که در نتیجه این حمله 73 نفر شهید و بیش از 160 فرد دیگر مجروح شدند، برعهده گرفت.

در همین حال "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان حمله به راهپیمانان روز قدس و انفجارهای تروریستی در لاهور را شدیدا محکوم کرده و دستور انجام تحقیقات لازم را در این باره صادر کرد.

همچنین "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان وقوع انفجارهای تروریستی در شهر لاهور را شدیدا محکوم کرده و به خانواده قربانیان تسلیت گفت.

در همین حال رهبران کلیسا در پاکستان وقوع سه انفجار تروریستی در مراسم سوگواری امام علی در لاهور را که در نتیجه آن 37 نفر شهید و بیش از 200 فرد دیگر مجروح شدند، محکوم کرد.

همچنین "فاروق نائیک" رئیس مجلس سنا و "میر جان محمد جمالی" نائب رئیس مجلس سنا روز جمعه وقوع انفجارهای تروریستی در شهر کویته را شدیدا محکوم کردند.

کاخ سفید روز جمعه نیز اعلام کرد که ایالات متحده دو انفجار انتحاری در شهرهای کویته و پیشاور را که در نتیجه آن صدها نفر شهید و زخمی شدند، محکوم می کند.

کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که ایالات متحده با شدیدترین لحن حملات تروریستی به مراسم سوگواری شیعیان را در شهرهای کویته و پیشاور محکوم می کند و به خانواده قربانیان تسلیت می گوید.

کاخ سفید همچنین قول داد که به کمک های خود به دولت پاکستان ادامه دهد و برای بازسازی این کشور تلاش کند.

در همین حال "نیک کلگ" معاون نخست وزیر انگلیس ضمن اعلام حمایت بریتانیا از پاکستان در مبارزه با تروریسم در بیانیه ای انفجارهای تروریستی در لاهور را محکوم کرد.

وی افزود: از شنیدن خبر وقوع انفجارهای تروریستی در شهر لاهور که درست پس از سفر من به پاکستان روی داد، متاثر شدم.