به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن 32 ساله پیشین تیم های بارسلونا، لیورپول و آتلتیکومادرید با قراردادی آزاد از تیم فوتبال راسینگ سانتاندر به پاناتینایکوس یونان پیوسته است.

گارسیا در این خصوص اظهار داشت: پس از یک فصل ناامیدکننده و در جایی که فرصت بازی کردنم محدود بود، اکنون این فرصت را دارم تا فوتبال خود را در پاناتینایکوس احیا کنم. من به باشگاه بزرگی پیوسته ام که می توانم با آن به فکر بردن جام باشم.

برپایه گزارش سایت یوفا، تیم فوتبال پاناتینایکوس در گروه D رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با تیم های بارسلونا، کپنهاگن و رابین کازان همگروه است.