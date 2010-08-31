به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حمیدرضا حسنی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران شاهرودی گفت: این طرح از اردیبهشت ماه سالجاری شروع شده بود که در این مرحله از طرح بخشی از ساماندهی مجموعه و نیز تاسیسات برقی و مکانیکی کاروانسرا اجرا شد.

وی افزود: عملیات محوطه‌سازی کاروانسرا شامل آجر فرش پیرامون دیوار خارجی کاروانسرای قاجاری و پیرامون حیاط میانی است.

به گفته وی، همچنین در قسمت ورودی حد فاصله جاده و در ورودی کاروانسرا با سنگ لاشه سنگفرش شده و در دو طرف آن دیوار سنگی ایجاد شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شاهرود ادامه داد: راههای دسترسی داخل حیاط میانی با سنگ قلوه فرش شده و قسمتهایی از قلعه قدیمی میاندشت و چاپار خانه که شالوده آن از خشت و گل است برای محافظت و زیبایی با دو لایه سیمگل مرمت شد.

وی با بیان اینکه کاروانسرای میاندشت بزرگترین کاروانسرای کشور است، گفت: این کاروانسرا در مجاورت قلعه قدیمی میاندشت در 105 کیلومتری شرق شاهرود در کنار مسیر شاهرود - سبزوار واقع است.

به گفته وی، این مجموعه به صورت سه کاروانسرای متصل به هم می باشد که یکی از آنها در زمان شاه عباس اول و دو کاروانسرای دیگر در دوره قاجاریه بنا شده است.