به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر عباس پور ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش مازندران در محمودآباد افزود: جهت توجیه برنامه و فعالیت های مجتمع های آموزشی بعد از ماه مبارک رمضان همایش سراسری برای مدیران این مجتمع ها برگزار می شود .

وی افزود: مدیران همه مدارس می بایست هر چه سریعتر نسبت به ثبت اطلاعات دانش آموزان در سامانه ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.

عباس پور گفت: کنکور آزمایشی پنج مرحله ای پیش دانشگاهی در سال تحصیلی آینده همانند سال های قبل با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و مدیریت ادارات تابعه برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در دوره های راهنمایی برای بکارگیری معاون دبیر در مدارس زیر حد نصاب از معلمان کسری ساعت موظف استفاده شود که البته بعد از طرح و تصویب در کمیته برنامه ریزی به شهرستان ها ابلاغ می شود.

وی افزود: مدارس ابتدایی بین 70 تا 100 دانش آموز دارند معاون آموزگار تعلق می گیرد.

عباس پور از صدور ابلاغ برای مدیران مجتمع های آموزشی خبر داد و افزود : مدیران آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق برای تمامی مجتمع های آموزشی باید کد آموزشی دریافت کنند.

وی گفت: مجتمع های جدید با نام، کد و شماره حساب جدید راه اندازی می شود و امور مالی همه مدارس تحت پوشش به مدیر مجتمع محول می شود و حساب های مدارس تحت پوشش مسدود می شود.