علمای اسلام اقدامات وهابیان را محکوم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ناصر الله مکارم شیرازی بعد از ظهر سهشنبه در ادامه سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه همه جنگهای شکل گرفته در زمان رسول خدا همگی جنبه دفاعی داشته است اظهار داشت: اسلام دین منطق و استدلال است و باید در برابر هجوم بیگانه از خود دفاع کرد.
وی عنوان کرد: یک عده میگویند اسلام به واسطه شمشیر پیش رفته است حال آنها باید جواب دهند که اسلام چگونه در مناطقی که هیچ جنگی در آنها به وجود نیامده نفوذ کرده است.
آیت الله مکارم با اشاره به اینکه کشور اندونزی از کشورهای بزرگ جهان اسلام است که هیچ جنگی از طرف اسلام در آن رخ نداده است افزود: در آسیای جنوب شرقی و همچنین آفریقا کشورهای مسلمان دیگری وجود دارند که هیچگاه سربازان اسلام پای خود را در آن سرزمینها نگذاشتهاند.
مکارم شیرازی وهابیون را بنیانگذار بدعت ترور دانست و اظهار داشت: باید در این زمینه علمای اسلامی مجمعی را تشکیل دهند و این اقدامات وهابیان را محکوم کنند و بگویند که اینها از اسلام نیستند.
وی با تأکید بر اینکه در اسلام ترور ممنوع است، افزود: وهابیان خدانشناس، ترور را در دنیا پایهگذاری کردند و آن را به اسلام نسبت دادند و اسلام ضربهی بزرگی از این ناحیه خورده است.
این مرجع تقلید ادامه داد: پیامبر(ص) فرمود: انسان مؤمن هرگز ترور نمیکند، ولی امروز عدهای از وهابیون به خود بمب میبندند و ناجوانمردانه وارد مسجد میشوند و انسانهای زیادی را به کشتن میدهند که این عمل در مکتب اسلام جایی ندارد.
تجار مسلمان اسلام را گسترش دادند
این مرجع تقلید ادامه داد: برخی معتقدند اسلام به واسطه بازرگانان و تاجران در برخی از کشورها منتقل شده است که این حرف درستی است زیرا عدهای از تاجران مسلمان در کشورهای مختلف تجارت میکردند اما دروغ، اجحاف و تقلب نمیکردند.
وی اضافه کرد: این تاجران مسلمان میدیدند اگر طرف مقابل در معامله خود پشیمان شده است آن را باز میگرداندند و احکام اسلام را در معاملات رعایت میکردند که همین امر باعث شد تا مردم آن مناطق به دین و مکتب این بازرگانان که اسلام بود روی بیاورند.
وی خاطر نشان کرد: اگر به اسلام عمل شود خود همه جا را تسخیر میکند و نیازی به زور و غل و زنجیر نیست.
این استاد درس خارج فقه حوزه با بیان اینکه جنگهای اسلام همواره آمیخته با اخلاق اسلامی بود، افزود: امروز در جنگهایی که در دنیا رخ میدهد همه مبانی اخلاقی زیر پا گذاشته میشود. به کودکان و بیمارستانها حمله و از سلاحهای شیمیایی استفاده میکنند و مسائل اخلاقی در آنها مطرح نیست.
وی با بیان اینکه در معارف اسلامی تأکید شده است که در جنگ با دشمنان آبهای آشامیدنی آنها را نباید آلوده به مواد سمی کرد، افزود: مکتب اسلام در 1400 سال قبل دستور داده است که نباید از سلاحهای شیمیایی و میکروبی بر علیه دشمنان استفاده کرد.
این مرجع تقلید عنوان کرد: اسلام با جنگ علیه غیرنظامیان و همچنین از بین بردن محیط زیست مخالف است و دستور میدهد که نباید در جنگها درختان و حیوانات را از بین برد ولی آمریکاییها در جنگ با ویتنام وقتی سربازان این کشور به جنگلها پناه بردند، دستور دادند جنگلها را به آتش بکشند.
آیتالله مکارم شیرازی اضافه کرد: اسلام معتقد است که هیچگاه نباید شروع کننده جنگ بود، چرا که این خود دلیلی است برای آنکه جنگها به وجود آمده در اسلام جنبه دفاعی داشته است.
آیتالله مکارم شیرازی، نکشتن مجروحان و عدم حملهی غافلگیرانه را از دیگر دستورات اسلام در جنگ با دشمنان برشمرد و گفت: در جنگها نباید حمله غافلگیرانه انجام داد و حضرت علی(ع) نیز دستور میداد که جنگها از ظهر شروع شود زیرا وقتی شب میشد آتش جنگها خاموش و انسانهای کمتری کشته میشدند.
وی خاطر نشان کرد: اسلام اجازه نمیدهد غیر نظامیان و مجروحان را در جنگ کشت و به محیط زیست آسیب رساند هیچ گاه راضی به انجام ترور نخواهد بود حتی نسبت به کفار.
وی با اشاره به انجام ترور در داستان قوم ثمود افزود: این قوم برای ترور صالح و خانوادهاش نقشه کشیدند که در آیه 48 سوره نمل آمده است یک عده خرابکار هم قسم شدند که شبانه به خانه صالح حمله کنند و او و اهلش را ترور کنند.
وی افزود: خانه حضرت صالح در دل کوه بود و این عده تصمیم گرفتند شبانه به خانه صالح حمله کنند که به خواست خداوند کوه در هم فرو ریخت و آن عده هلاک شدند و این نشاندهنده آن است که خداوند بهترین مکر کننده است.
مکارم شیرازی در ادامه با بیان اینکه گناه تولید گناه میکند افزود: گاهی انسان گناهی را انجام میدهد و برای اینکه اثبات کند آن را انجام نداده است دروغ میگوید و این عمل زنجیر وار ادامه مییابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت شبهای قدر و همچنین عظمت مقام حضرت علی(ع) افزود: سراسر زندگی حضرت علی(ع) حقانیت و فضیلت است و اگر به حقانیت شیعه و علی(ع) دلیلی جز نهجالبلاغه آن حضرت نباشد، کفایت میکند.
این مرجع تقلید، نهجالبلاغه را سند زنده و روشن عنوان کرد و افزود: از خلفا یک صدم نهجالبلاغه سخنی بر جای نمانده است که هریک از خطبههای آن حال و هوایی دارد و بهترین درسهای خداشناسی در آن جمع شده است.
آیتالله مکارم شیرازی ادامه داد: بهترین درسها درخصوص مبارزه با تعصبهای غلط، درس اخلاق و سیر و سلوک در راه خداست و در کل همه چیز در نهجالبلاغه وجود دارد که عمل به آن انسان را به تکامل و قرب الهی میرساند.
وی با بیان اینکه دستور کشورداری به مالک اشتر هنوز در نهجالبلاغه زنده است افزود: این سفارشات هنوز بوی کهنگی نمیدهد و انگار نویسنده آن کارش همواره کشورداری بوده است.
