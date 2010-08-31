  1. هنر
  2. سایر
۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

پرویزی خبر داد:

ارسال آثار به جشنواره مطبوعات آغاز شد

ارسال آثار به جشنواره مطبوعات آغاز شد

در پی فراخوان هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها ارسال آثار روزنامه‌نگاران سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره مطبوعات آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرویزی ضمن اعلام این خبر گفت: بیشترین آثار رسیده از روزنامه‌نگاران فعال در حوزه نشریات سراسری در زمینه مصاحبه بوده است. همچنین در حوزه خبرگزاریها و مطبوعات محلی بیشترین آثار در زمینه گزارش به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی افزود: همچنین در بخش ویژه بیشترین آثار در زمینه جنگ نرم و در حوزه پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی در زمینه گزارش دریافت شده است.

دبیر هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها اضافه کرد: تاریخ اعلام شده جهت ارسال آثار تا پایان شهریور ماه 89 است.

پرویزی همچنین گفت: حضور روزنامه‌نگاران سراسر کشور در جشنواره مطبوعات از طریق ارسال آثار خود اعم از خبر، مقاله، مصاحبه، گزارش، عکس، کاریکاتور و سایر زمینه‌های مندرج در فراخوان، حاکی از توجه و پویایی این عزیزان در حوزه رسانه‌ای کشور تلقی می‌شود.

وی در پایان ضمن خوب ارزیابی کردن استقبال روزنامه‌نگاران از جشنواره امسال گفت: امسال علاوه بر اعلام اسامی برگزیدگان مطبوعات، اسامی کلیه شرکت کنندگان در جشنواره به عنوان روزنامه‌نگاران فعال در سوابق فعالیت رسانه‌ای آنان در بانک اطلاعات خبرنگاران ثبت خواهد شد.

کد مطلب 1143890

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها