ارسال آثار به جشنواره مطبوعات آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرویزی ضمن اعلام این خبر گفت: بیشترین آثار رسیده از روزنامه‌نگاران فعال در حوزه نشریات سراسری در زمینه مصاحبه بوده است. همچنین در حوزه خبرگزاریها و مطبوعات محلی بیشترین آثار در زمینه گزارش به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی افزود: همچنین در بخش ویژه بیشترین آثار در زمینه جنگ نرم و در حوزه پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی در زمینه گزارش دریافت شده است.

دبیر هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها اضافه کرد: تاریخ اعلام شده جهت ارسال آثار تا پایان شهریور ماه 89 است.

پرویزی همچنین گفت: حضور روزنامه‌نگاران سراسر کشور در جشنواره مطبوعات از طریق ارسال آثار خود اعم از خبر، مقاله، مصاحبه، گزارش، عکس، کاریکاتور و سایر زمینه‌های مندرج در فراخوان، حاکی از توجه و پویایی این عزیزان در حوزه رسانه‌ای کشور تلقی می‌شود.

وی در پایان ضمن خوب ارزیابی کردن استقبال روزنامه‌نگاران از جشنواره امسال گفت: امسال علاوه بر اعلام اسامی برگزیدگان مطبوعات، اسامی کلیه شرکت کنندگان در جشنواره به عنوان روزنامه‌نگاران فعال در سوابق فعالیت رسانه‌ای آنان در بانک اطلاعات خبرنگاران ثبت خواهد شد.