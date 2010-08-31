به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی سربیشه اظهار داشت: کارگروه پیشنهادات در شورای فرهنگ عمومی استان به منظور بحث و بررسی مسایل مطرح شده در شورا تشکیل شده است.

رئیس سابق اداره تبلیغات اسلامی سربیشه نیز با اشاره به فعالیت‌های زمان تصدی این سمت گفت: 500 مبلغ در مناسبت‌های مختلف به مناطق سربیشه اعزام شده‌اند.

حجت ‌الاسلام علیرضا عزیزی با بیان اینکه در ابتدای مسئولیت، تنها چهار روحانی در روستاهای منطقه مستقر بودند، تصریح کرد: در حال حاضر 11 روحانی در سطح روستاهای شهرستان مستقر هستند که در راستای طرح هجرت به امر تبلیغ دینی می ‌پردازند.

وی اجرای گفتمان‌های دینی در مدارس و مساجد، انجام برنامه ‌ها، طرح‌ها و جشنواره‌های مختلف قرآنی، راه ‌اندازی خانه‌ های قرآن روستایی، فضاسازی سطح شهر در مناسبت‌های مختلف، انجام برنامه‌ های ویژه از جمله اعتکاف، اوقات فراغت، گردهمایی‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلف، تجهیز و تکمیل خانه‌های عالم را از دیگر برنامه‌ های اجرا شده در این مدت عنوان کرد.

در پایان این مراسم، حجت ‌الاسلام حسن صفری به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی سربیشه معرفی و از خدمات حجت ‌الاسلام علیرضا عزیزی رئیس سابق این اداره تجلیل شد.