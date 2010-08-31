به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، طیب قدیمی ظهر سه شنبه و در حاشیه مراسم افتتاح و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان توحید سنندج، اظهار داشت: همزمان با ایام هفته دولت در استان کردستان 11 پروژه بهداشتی و درمانی در مناطق شهری و روستایی به بهره برداری رسید.
وی عنوان کرد: برای افتتاح و بهره برداری از پروژه های بهداشتی و درمانی در استان کردستان در ایام هفته دولت اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال از محل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت، اعتبارات ملی وزارت بهداشت و اعتبارات داخلی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان هزینه شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان بیان داشت: در ایام هفته دولت و در مناطق شهری و روستایی استان کردستان تعداد 18 واحد خانه پزشک، سه دستگاه سی تی اسکن در بیمارستانهای سطح استان و ساختمان مرکز آموزش بیمارستان بعثت سنندج به بهره برداری رسید.
قدیمی گفت: با راه اندازی سه دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان توحید سنندج و بیمارستان شهرهای بیجار و قروه بخش زیادی از نیازهای بیماران استان برای انجام امورات پزشکی تامین شده و زمینه را برای افزایش سطح خدمت رسانی به بیماران و مراجعه کننده به مراکز درمانی فراهم کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروژه های مختلف عمرانی در حوزه بهداشت و درمان در سطح استان کردستان فعال می باشد که امیدواریم با توجه به نگاه ویژه دولت و همچنین پیگیری های مسئولان استان شاهد تسریع در ساخت و بهره برداری از آنها باشیم.
در ادامه این مراسم دستگاه سی تی اسکن بیمارستان توحید سنندج با حضور استاندار کردستان و دیگر مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان به بهره برداری رسید.
برای خرید و راه اندازی این دستگاه در بیمارستان توحید سنندج مبلغی بیش از هشت میلیارد ریال اعتبار از محل مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان هزینه شده است.
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