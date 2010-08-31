مرکز نگهداری سالمندان در شهرستان شاهرود افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد علی طاهری بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای سالمندان استان سمنان گفت: این مرکز دارای 24 نفر ظرفیت است که با هزینه بالغ بر 700 میلیون تومان با کمک خیرین شاهرود ساخته شده است.

وی با بیان اینکه وجود چنین مراکزی برای مسئله روحی سالمندان موثر است، گفت: درصدد ایجاد چنین مراکزی در شهرستانها با حمایت و کمک خیرین هستیم.

در این نشست پیگیری حضور و غیبت اعضای شورا توسط دبیر شورای سالمندان برای ارزیابی، حضور نماینده ثابت تام الاختیار کمیته های شورای سالمندان، ارسال برنامه سالانه کمیته ها توسط روسای کمیته ها و حضور یک نماینده ثابت از صدا و سیما در شورا تصویب شد.

همچنین بررسی ایجاد فضایی توسط شهرداری در پارکها و نامگذاری یکی از پارکها در هر شهرستان برای فعالیت ورزشی سالمندان از دیگر مصوبات این نشست بود.

در این نشت در خصوص برنامه های روز سالمند بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد که کمیته تربیت بدنی و کمیته فرهنگی و اجتماعی سالمندان به طور مشترک فعالیت کنند.