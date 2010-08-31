  1. استانها
  2. سمنان
۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

در روز سالمند؛

مرکز نگهداری سالمندان در شهرستان شاهرود افتتاح می شود

مرکز نگهداری سالمندان در شهرستان شاهرود افتتاح می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان سمنان از افتتاح مرکز نگهداری سالمندان شاهرود در روز سالمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد علی طاهری بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای سالمندان استان سمنان گفت: این مرکز دارای 24 نفر ظرفیت است که با هزینه بالغ بر 700 میلیون تومان با کمک خیرین شاهرود ساخته شده است.

وی با بیان اینکه وجود چنین مراکزی برای مسئله روحی سالمندان موثر است، گفت: درصدد ایجاد چنین مراکزی در شهرستانها با حمایت و کمک خیرین هستیم.

در این نشست پیگیری حضور و غیبت اعضای شورا توسط دبیر شورای سالمندان برای ارزیابی، حضور نماینده ثابت تام الاختیار کمیته های شورای سالمندان، ارسال برنامه سالانه کمیته ها توسط روسای کمیته ها و حضور یک نماینده ثابت از صدا و سیما در شورا تصویب شد.

همچنین بررسی ایجاد فضایی توسط شهرداری در پارکها و نامگذاری یکی از پارکها در هر شهرستان برای فعالیت ورزشی سالمندان از دیگر مصوبات این نشست بود.

در این نشت در خصوص برنامه های روز سالمند بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد که کمیته تربیت بدنی و کمیته فرهنگی و اجتماعی سالمندان به طور مشترک فعالیت کنند.

کد مطلب 1143901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها