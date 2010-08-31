به گزارش خبرنگار مهر، مریم مقدس، طفلان مسلم ( با نام فرستاده حسین) و حضرت یوسف اسامی سه مجموعه تلویزیونی ایرانی است که در تلویزیون ترکیه در حال پخش است.

همچنین شبکه های مختلف تلویزیونی ترکیه نیز فیلمهایی با مضامین معنوی چون به رنگ خدا و آواز گنجشکها پخش کردند.

در ماه مبارک رمضان علاوه بر شبکه های تلویزیونی ترکیه که حال و هوای معنوی به خود می گیرند و به پخش برنامه های مذهبی و سریال و قرائت قران و غیره می پردازند کلیه روزنامه های ترکیه نیز یک صفحه را به رمضان اختصاص داده و طی آن مردم را با احکام اسلامی، تاریخ اسلام و ..... آشنا کرده و به معرفی غذاهای قابل طبخ و استفاده در رمضان و مباحث سلامتی روح و روان و جسم می پردازند.

عید سعید فطر بزرگترین و مهمترین عید مردم ترکیه به حساب می آید که برنامه هایی شبیه به نوروز را در خود دارد.