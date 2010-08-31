به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، از سوی فدراسیون جودوی کشور از علی تهوری رئیس هیئت جودوی استان برای مربیگری تیم ملی بزرگسالان دعوت به عمل آمد.

علی تهوری تیم بزرگسالان ایران را در مسابقات بین‌المللی قزاقستان همراهی می ‌کند.

اعلام نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان بیرجند

در نخستین دیدار گروه اول مسابقات والیبال هیئت ورزش روستایی و عشایری شهرستان بیرجند تیم دهیاری اکبر‌آباد مقابل تیم بیمه آسیا نوکند به پیروزی رسید و با کسب هفت امتیاز به عنوان تیم اول گروه به دیدارهای حذفی صعود کرد.

در آخرین دیدار نیز تیم شادروان شفیعی ربیعان بر دهیاری واشان غلبه کرد.

اعلام نتایج مسابقه شطرنج آقایان جام رمضان در شهرستان بیرجند

در مسابقه شطرنج آقایان جام رمضان که با حضور 32 شطرنج‌باز و در هفت دور به روش سوئیسی در تالار شطرنج شهرستان بیرجند برگزار شد در پایان ابوالفضل حسینی، ابوالفضل فرساد و حسن قلمی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

مسابقات دارت آقایان در فردوس آغاز شد

به مناسبت هفته دولت مسابقات دارت آقایان در شهرستان فردوس آغاز شد، در این مسابقات که پیش از ظهر امروز آغاز شد بیش از 10 ورزشکار حضور دارند و با هم در بخش‌های مختلف به رقایت می ‌پردازند.

همچنین نتایج دور حذفی مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان بشرویه اعلام شد.

دور حذفی مسابقات والیبال جام رمضان با بازی تیم‌های نیروی انتظامی با فرهنگیان و پایگاه خانیگ یگی با آینده‌سازان در سالن شهید چمران پیگیری شد.

در بازی نخست خانیگ سه بر صفر آینده‌سازان را برد و در بازی دوم نیروی انتظامی سه بر یک از فرهنگیان شکست خورد.

آخرین تیم صعود کننده به دور نیمه نهایی با بازی تیم‌های سنگبری قصرکویر و بیمارستان مشخص می ‌شود.

تجلیل مدیرکل تربیت بدنی از دو چهره ورزشی استان

مدیر‌کل تربیت‌ بدنی استان به همراه برخی از مسئولان ستادی این اداره ‌کل با حضور در منزل سید‌رضا حسینی مربی تیراندازی استان و نیز عضو کمیته فنی فدراسیون تیراندازی که تلاش‌های پیگیر در ظهور استعدادها داشته و نیز در کسب مقام‌های قهرمانی تیراندازی استان نقش بسزایی را ایفا کرده است، تجلیل کرد.

سامان توکلی دارنده چند عنوان برتر کشوری که هم اکنون عضو تیم ملی تیراندازی کشور و اعزامی به مسابقات جهانی چک، اتریش و آلمان بوده است نیز مورد تجلیل و حمایت مدیر‌کل تربیت ‌بدنی استان قرار گرفت.