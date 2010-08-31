34 طرح تعاونی در استان بوشهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اصغر جعفری بعد ازظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون با بیان اینکه 1.5 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار این تعاونی ها قرار گرفته است، اظهار داشت: با بهره برداری از این تعداد تعاونی زمینه اشتغال 362 نفر فراهم خواهد شد.

وی افزود: در این هفته سه طرح تعاونی کشاورزی، 13 طرح صنعتی، 14 طرح خدماتی، چهار طرح مسکن و یک طرح تعاونی تامین نیاز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل تعاون استان بوشهر گفت: از زمان ایجاد تعاونی ها در استان بوشهر تاکنون سه هزار و 177 تعاونی با 674 هزار اعضاء تشکیل شده، که طی این مدت زمینه اشتغال 36 هزار و 502 نفر نیز از قبل ایجاد این تعاونی ها فراهم شده است.

وی با بیان این تعداد تعاونی های استان قبل از انقلاب اسلامی تنها 16 تعاونی بوده است، افزود: از ابتدای حضور دولت نهم یک هزار و 612 تعاونی در استان بوشهر تشکیل شده است که حدود 51 درصد کل تعاونی های استان بوشهر را شامل می شود.

جعفری گفت: از محل بنگاه های کوچک زودبازده 519 طرح از بخش تعاون با تسهیلات بالغ بر 265 میلیارد تومان و 13 هزار فرصت شغلی به کارگروه اشتغال استان معرفی شده که از این تعداد 367 طرح با تسهیلاتی بالغ بر 90 میلیارد تومان در این کارگروه به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: از این تعداد طرح مصوب 214 طرح تعاونی با تسهیلاتی بالغ بر 60 میلیارد تومان به مرحله عقد قرار داد رسیده است

مدیرکل تعاون استان بوشهر یادآور شد: استان بوشهر در این بخش رتبه نخست کشور را در بین 30 استان کشور از آن خود کرده است.

جعفری با بیان این که یکی از طرح های دولت نهم جهت کاهش قیمت مسکن و خانه دار کردن مردم ایجاد مسکن مهر بوده است، گفت: در همین زمینه 19 تعاونی مسکن مهر در استان بوشهر تشکیل شده است.

وی با بیان این که در این طرح 38 هزار و 738 نفر در استان بوشهر نام نویسی کرده اند، گفت: بعد از پالایش و غربالگری صورت گرفته 12 هزار و 242 نفر واجد شرایط این طرح قرار گرفتند.

مدیرکل تعاون استان بوشهر گفت: از این تعداد چهار هزار و 545 نفر در قالب تعاونی و هفت هزار 699 نفر در قالب گروهی به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شدند.